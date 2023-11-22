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العميد اشتياني: طائرة ياسين التدريبية ستقوم بأول اقلاع لها بعد عدة ساعات

العميد اشتياني: طائرة ياسين التدريبية ستقوم بأول اقلاع لها بعد عدة ساعات
الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الإيراني، اليوم الأربعاء، أن طائرة ياسين التدريبية ستقوم بأول اقلاع لها بعد عدة ساعات.

العالم - ايران

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير محمد رضا اشتياني، في تصريح على هامش اجتماع الحكومة، ان طائرة ياسين التدريبية تلعب دوراً مهما جداً في الدورة التدريبية لطيارينا، وستقلع هذه الطائرة بعد عدة ساعات.

وحول إزاحة الستار عن الإنجازات الدفاعية قال أيضاً: فيما يتعلق بذكرى يوم البحرية سنقيم مراسم ضم المدمرة ديلمان في شهر ديسمبر المقبل. ديلمان هي إحدى المدمرات من فئة كاسحة الأمواج ووزن 1500 طن.

وأضاف: تتمتع هذه المدمرة بمزايا جيدة مقارنة بالمدمرات السابقة، من بينها تقوية المحرك، فضلا عن المقاومة العالية في البحر وامتلاك أنظمة متنوعة للتعامل مع التهديدات.

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