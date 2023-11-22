شاهد.. بيروت تودع الصحفيين الشهيدين بنيران الاحتلال

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في لبنان إن صلاة الجنازة أقيمت على أداء على جثماني الشهيدين الصحفيين في ساحة مبنى قناة الميادين.



وأضاف، أن مسيرة التشيع انطلقت من أمام مبنى قناة الميادين حيث سيواري جثمان الشهيد ربيع المعماري الثرى في روضة الحوراء زينب عليها السلام في الغبيري في الضاحية الجنوبية، كما سيواري جثمان الشهيدة فرح عمر في مقبرة مسقط رأسها بلدة مشغرة.

هذا واستشهدت مراسلة قناة الميادين فرح عمر، وزميلها المصور ربيع المعماري جراء الهجوم المباشر الذي شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على فريق عمل القناة في جنوب لبنان يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.

وأكدت مصادر إعلامية أن الجيش الإسرائيلي استهدف نقطة تجمع للصحافيين في منطقة تقاطع طير حرفا، باستخدام غارتين من طائرة مسيرة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بمن فيهم صحفيون في تلك النقطة.