كاميرا العالم تتجول علی السفينية الاسرائيلية المحتجزة في اليمن

العالم - مراسلون

رسو السفينة الإسرائيلية جلاكسي ليدر أمام السواحل اليمنية أو المرور من البحر الأحمر، غير مرحب بها، الإ اذا كانت بدعوة إجبارية كما فعلت القوات البحرية صاحبة السجل المشرف والحافل في ردها الفعلي على جدية الموقف الثابت مع القضية الفلسطينية.

وقال وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي من على متن السفينة لمراسل العالم: "من على متن السفينة الإسرائيلية جلاكسي ليدر التي استولت عليها القوات البحرية اليمنية نصرة لإخواننا في فلسطين ودعما للمقاومة الإسلامية في فلسطين التي تواجه آلة الطغيان والإستكبار العالمي في "إسرائيل"، ونحن نرى هذا العمل وهذه الخطوات رسالة للصديق والعدو بأن قوات البحرية اليمنية جاهزة لنصرة إخواننا في كل غزة بكل الإمكانيات وأن أي تحرك سيأتي لمواجهة الشعب اليمني ستكون القوات البحرية له بالمرصاد".

وتابع: "ستبقى كل السفن الإسرائيلية هي الهدف الأساسي للقوات البحرية اليمنية وليست هذه الإ بادئات خير وعد الله بها المستضعفين وسقط ما يسمى "بزعيم المجرة" بأيدي المستضعفين".

الخطوة التصعيدية اليمنية بعد أيام قليلة من خطاب السيد القائد في عمليات الرصد الدائم لسفن الكيان الصهيوني، كشفت فشل الإستخبارات الإسرائيلية مرة أخرى بعد عملية طوفان الأقصى، والتي قد تتواصل في عمق البحر الأحمر مالم يتوقف القصف على غزة.

رغم هول الصدمة على الأعداء، والألم الذي تسبب فيه التخاذل العربي على غزة، الإ أن فلسطين رقماً لا يقدر بثمن عند اليمنيين أهل المدد وأصحاب القول والفعل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..