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الحشد الشعبي تعلن عدد شهدائها بالقصف الامريكي بجرف النصر

الحشد الشعبي تعلن عدد شهدائها بالقصف الامريكي بجرف النصر
الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 8 افراد من منتسبيه وإصابة 4 آخرين بالاعتداءات الأمريكية الغادرة فجر اليوم.

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان ، ان "عددا من مواقع هيئة الحشد الشعبي تعرضت فجر اليوم، الى اعتداءات أمريكية غادرة ارتقى على أثرها 8 شهداء و 4 جرحى"، مبينة ان "الاعتداءات شملت قيادة عمليات الجزيرة ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل والتي استهدفت مقاتلينا الابطال المرابطين اثناء اداء الواجب الوطني المقدس".

وادانت الهيئة "هذا العمل العدائي الذي يمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق"، مجددة "التزامها الكامل والتام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية والعسكرية والدفاعية للعراق".

واكدت "اننا لن نتردد بالقيام بأي واجب دفاعا عن العراق وسيادته".

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