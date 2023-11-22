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الخزعلي: العدوان الأمريكي في جرف النصر يعد انتهاكاً للسيادة العراقية

الخزعلي: العدوان الأمريكي في جرف النصر يعد انتهاكاً للسيادة العراقية
الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

وصف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في بيان، العدوان الأمريكي في جرف النصر فجر اليوم على قوات من الحشد الشعبي بأنه “يعد انتهاكاً للسيادة العراقية”.

العالم - العراق

وفي ما يلي نص البيان:

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