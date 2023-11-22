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انتشار رائحة كريهة في قرية مصرية يسبب حالات اختناق!

انتشار رائحة كريهة في قرية مصرية يسبب حالات اختناق!
الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

قال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إن انتشار رائحة كريهة في القرية الذكية أدى الى إصابة 19 شخصا بحالات الاختناق والإغماء.

العالم - مصر

ووفقا لوزارة الصحة المصرية أصيب 19 شخصا بحالات اختناق نتيجة تسرب هذه الرائحة داخل مجمع بنوك القرية.

وأوضحت شركة غاز مصر أنه لا تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.

وأكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تماما وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أي تسريب غاز.

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