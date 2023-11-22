العالم - ايران

امير عبداللهيان الذي وصل الى لبنان عصر اليوم الاربعاء، اضاف في موتمر صحفي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت : " سمعنا من قادة المقاومة بأن يد المقاومة ستبقى على الزناد حتى احقاق الحق الفلسطيني كاملا ".

وقال وزير الخارجية الايراني: أتوجه بالتعازي للشهداء في فلسطين ولبنان ولا سيما شهداء قناة الميادين.

وتابع انه ليس هناك أدنى شك في أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مستقبل غزة وفلسطين . لقد سمعنا من قيادات المقاومة في المنطقة أن أيادي المقاومة ستبقى على الزناد حتى نيل الحقوق الفلسطينية كاملة وانتهاء النضال.

وأضاف: نحن في بيروت للتشاور مع السلطات اللبنانية العليا فيما يتعلق باستتباب أعلى درجات الأمن في المنطقة ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه.