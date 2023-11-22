كيان الاحتلال يعلن استعداده لتمديد الهدنة في غزة

العالم-الاحتلال

وقال كوهين في تصريح لقناة الجيش الصهيوني : غدا (الخميس) يبدأ إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن "الإسرائيليين"؛ دون ان يكشف عن التوقيت بالضبط الذي سيتم فيه الإفراج عنهم؛ حسب موقع الجزيرة الاخباري.

وتعليقا على اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين "إسرائيل" وحركة حماس الذي أعلن عنه اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي "هذا ليس وقف لإطلاق النار، وإنما هدنة لمدة 4 أيام تهدف إلى تحرير مختطفينا"؛ على حد تعبيره.

وفي السياق، نقلت الجزيرة عن "مصلحة السجون الإسرائيلية"، بانها تستعد لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تضمنتهم قائمة الحكومة.

الى ذلك، صرح مستشار رئيس حكومة الاحتلال، ان "إسرائيل" مستعدة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة لإخراج مزيد من مواطنيها.

وفجر اليوم الأربعاء، اعلنت دولة قطر، "نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة".