ايران نحو فتح باب الإستثمار الأجنبي بمشاريع المحطات الكهروذرية

العالم - ايران

ينص البند "ت" من الفقرة 8 بمشروع الموازنة العامة، بمنح الحكومة تفويضا، وبواسطة موسسة الطاقة الذرية الايرانية جذب تمويلات لمشاريع المحطات الكهروذرية بالافادة من نماذج الاستثمار الخارجي، والتمويل الاجنبي والداخلي للموارد العامة وتملك الاصول الرأسمالية في اطار الاهداف المتوسطة المدى لتطوير توليد الكهرباء من الطاقة النووية.

وبيّن مشروع القانون أن اللائحة التنفيذية للبند "ت" ستُعد وتُبلّغ من قبل منظمة الطاقة الذرية الايرانية ومنظمة التخطيط والموازنة العامة ووزارة الاقتصاد والمالية.

يشار أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة تم تسليمه لمجلس الشورى الاسلامي في ايران (البرلمان) اليوم الاربعاء بغية المناقشة والاعتماد.