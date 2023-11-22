الکیان الإجرامي لدیه مشكلة مع نشر الأخبار الصحيحة

العالم - ايران

وقال محمد مهدي إسماعيلي اليوم الأربعاء، في مراسم ذکری 62 صحفياً شهيداً من صحفيي غزة وتكريم صحفيي جبهة المقاومة والذي أقيم تحت عنوان "الزيتونة الحمراء" في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي: تخليدا لذكرى شهداء الإعلاميين المظلومين في ملحمة "طوفان الأقصى"دخلنا اليوم اليوم الـ46 لهذه الحرب."في السابع من أكتوبر صنع شباب المقاومة حدثا ملحميا فريدا من نوعه".

وأضاف: إن غزة وفلسطين ظلتا تحت غضب الصهاينة المجرمين منذ أكثر من 106 أعوام. منذ عام 1917، عندما أصدر بلفور إعلانه اللاإنساني بشأن دخول الصهاينة إلى هذه الأرض وحتى هذه اللحظة، للصهاينة سجل حافل من الجرائم والعنف والنهب في الأراضي المقدسة فلسطين.

وذکر أن السابع من أكتوبر هو تفجر الغضب الفلسطيني الإسلامي وخلق ملحمة عظيمة و قال: لقد صمدت الشعب الفلسطيني لمدة 45 يوما وأظهر الكيان الصهيوني الغاصب وحشيته واستشهد في هذه الأحداث خمسة آلاف طفل.

وأشار إلى الاستهداف المتعمد لأماكن ومكاتب الصحفيين و قال: استشهد أمس الثلاثاء صحفيان من قناة الميادين، فيما كانا قد أعلنا خلال اتصال بأصدقائهما عن تعرضهما لهجوم في منطقة ليست عسكرية على الإطلاق ولم تكن جزءاً من الصراعات.

وأعرب إسماعيلي عن تعاطفه مع أسر الشهداء الفلسطينيين وقال: من الطبيعي أن يواجه هذا الکیان المجرم مشاكل في نشر الأخبار عن علم، لكن المؤكد أن هذه الجريمة البشعة بقتل الصحفيين حدثت على يد الکیان الغاشم.

وذكر أن الشعب الإيراني والمجتمع الثقافي والفني الإيراني إلى جانبكم وقال: إننا نتابع قضيتكم في المحافل القانونية الدولية ونطالب زملائنا في مجال حقوق الإنسان بإدانة أمراء الحرب، رغم أننا لا نأمل متابعة المحافل لكننا نؤيد هذه القضية.

وقال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي إن جرائم الکیان الصهيوني تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم ومدانة من قبل المجتمع الحر في جميع أنحاء العالم .

و تشير الإحصائيات الرسمية الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 14 ألفا، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة.

و أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة في آخر إحصائياته عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة الى 60 صحفيا منذ بداية عدوان الكيان الصهيوني على غزة يوم 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023 وحتى مساء الأحد 19 تشرين الثاني /نوفمبر 2023