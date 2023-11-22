شاهد.. ردود فعل الإسرائيليين حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رام الله إن هناك شكوك في الشارع الإسرائيلي بأن الانتقال إلى مرحلة التفاوض مع حركة حماس والوصول حتى ولو إلى هدنة محدودة هو العودة إلى منطقة الصفر بالنسبة للمعركة لأن بنيامين نتنياهو كان قد وعد الإسرائيليين بأنه لن يتفاوض مع حركة حماس وكان يعد الاسرائيليين انه قد يقضي على حماس وسيعيد الأسرى الإسرائيليين دون قيد وشرط لكن اليوم اضطر للتفاوض مع حماس دون أن يقضي عليها مضطر وان يذهب إلى وقف إطلاق النار تحت النار بمعنى ان وقف اطلاق النار سيكون في ظل المعركة المستمرة لأن المعركة لم تنتهي أصلا المقاومة لم تنكسر وإطلاق الصواريخ بتجاه مناطق غلاف غزة مازال مستمر.

واوضح أن الكثيرين في كيان الاحتلال الإسرائيلي من بينهم الصحفي بن كاسبر ورئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي وجهوا الانتقادات المباشرة لحكومة نتنياهو لأنه على مدار 47 يوما لم يحقق أي شيء على أرض الواقع.

وأشار مراسل العالم إلى أن هناك ضغوطا تطال حكومة نتنياهو حول المرحلة ما بعد الهدنة من قبل أهالي الأسرى لأنهم يعتبرون العودة لن تكون سهلة لأنه اذا عاد نتنياهو إلى اطلاق النار ومعركة جديدة سيطالبه أهالي الأسرى بأنه لا يهتم بحياته وسيكون أصعب على بنيامين نتنياهو أن يعود إلى وقف إطلاق النار إلى معركة جديدة.

وأكد مراسل العالم أن الهدنة في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس باعتراف الشارع الاسرائيلي انها انتصار يسجل للمقاومة بعدج 47 يوما من العدوان على غزة.