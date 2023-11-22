غروسي: اتفاق الضمانات الشاملة يتم تنفيذه بالكامل في إيران

العالم - ایران

وقال "رافائيل غروسي" للصحفيين في فيينا مساء اليوم الأربعاء على هامش الاجتماع الربع سنوي لمجلس المحافظين: رغم القيود التي خلقتها إيران بعد إيقاف العديد من البنود النووية بموجب الاتفاق النووي ولاتنفذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب بيان 4 مارس المشترك، ولكننا ننفذ اتفاقية الضمانات الشاملة بالكامل.

ويبحث مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه العادي اليوم الأربعاء عددا من الملفات النووية لاسيما الكيان الإسرائيلي المحتل وأوكرانيا على مدى يومين.

وقال مصدر مطلع في مقر الوكالة الذرية بفيينا عن مناقشات مجلس حکام الوکالة أن الدول العربية أبلغت الوكالة أنها ستعرض على المجلس مسألة القدرات النووية للكيان الإسرائيلي المحتل لاسيما بعد تهديد أحد وزرائه علنا بضرب قطاع غزة بالسلاح النووي الأمر الذي أثار مجددا المخاوف بشان مستقبل المنطقة في ظل امتلاك الاحتلال ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.

وأوضح المصدر أن بعض أعضاء المجلس الـ35 يتفهمون عرض الدول العربية هذا الموضوع رغم حساسيته وإصرارهم على إدراجه على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة للتحقق منه أسوة بباقي الملفات النووية الحساسة.

كما سينظر المجلس في مسألة تطبيق ضمانات الوكالة في كوريا الشمالية وتنفيذ اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا واتفاقية الضمانات في إيران ومسألة السلامة النووية ونقل المواد النووية في أوكرانيا وضماناتها على جميع الجوانب بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.