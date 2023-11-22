زيارة قائد يمني رفيع للسفينة الاسرائيلية المحتجزة 'جالكسي ليدر'

العالم - الیمن

ولم تمر سوى 5 ايام على التهديد الذي اطلقة قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين، أنّ القوات المسلحة اليمنية ستظفر بسفن الاحتلال في البحر الأحمر، ولن نتردد في استهدافها، وليعلم بهذا كل العالم، حتى وجد هذا التهديد طريقة الى التنفيذ عندما قامت القوات المسلحة اليمنية بالاستيلاء على سفينة اسرائيلية في البحر، واقتيادها الى احد الموانىء اليمنية.

اللافت في العملية الجريئة للقوات المسلحة اليمنية، انها لم تأت على حين غرة، بل سبقها تهديد واضح وصريح من قائد حركة انصارالله، اي ان الكيان الاسرائيلي وامريكا والغرب وداعميه من الانظمة العربية، كانوا يتوقعون هذا الامر، واللافت اكثر ان العملية العسكرية تمت في الوقت الذي تتكدس في المنطقة اساطيل امريكية وبريطانية وفرنسية وتلك العائدة للدول العربية التي مازالت في حالة حرب مع الشعب اليمني، الامر الذي يكشف عن تقدم كبير في قدرات القوات المسلحة اليمنية، في جميع النواحي التسليحية والاستخباراتية.

العملية الذكية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية يوم الاحد الماضي، في الاستيلاء على السفينة التي تحمل اسم "غالاكسي ليدر" لمالكها رجل الاعمال الاسرائيلي رامي اغنر ، حملت العديد من الرسائل، في مقدمتها ان الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة ليس وحيدا، وان له اخوة لن يترددوا لحظة واحدة في الوقوف الى جانبهم، مهما بلغت التكاليف، حتى يتوقف العدوان الاسرائيلي الامريكي على غزة .

كما ان العملية جاءت لتؤكد ان "اسرائيل" لا يمكنها ان تواصل عربدتها وتفتك باطفال غزة ونسائها، وتستهر وتنتهك القانون الدولي اتكالا على الدعم الامريكي والغربي، فالتواجد العسكري الامريكي والغربي، لن يمنع محور المقاومة، من تدفيع الكيان الاسرائيلي ثمن عربدته.