تعرف على أخطر مكان في العالم بالنسبة إلى الأطفال!

العالم-فلسطين

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن أكثر من 5300 طفل قتلوا في قطاع غزة منذ عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ما يشكل 40 في المئة من نسبة القتلى. وأضافت: "هذا أمر غير مسبوق".



من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، وجود "حاجة ماسة لإعلان هدنة دائمة" في قطاع غزة الفلسطيني، الذي يتعرض لحصار وهجمات إسرائيلية عنيفة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق المتوسط أحمد المنذري.



وبدأ المؤتمر الصحفي بالوقوف دقيقة صمت على روح الموظفة في منظمة الصحة العالمية "ديمة عبد اللطيف محمد الحاج"، التي توفيت، الثلاثاء، نتيجة قصف إسرائيلي لمنزلها في غزة.



وأوضح المنذري، أنه "لا توجد حاليا أي منطقة آمنة للمدنيين في قطاع غزة".



وشدد على ضرورة منع قتل المدنيين الأبرياء في القطاع.



وأضاف قائلا: "يُحرم الناس في غزة من الخدمات الصحية والمأوى والحماية. ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان غزة من النازحين داخلياً، وقد اضطروا لتغيير أماكنهم عدة مرات هرباً من الصراع الدائر".



وتابع المنذري، "حتى المستشفيات التي من المفترض أن تكون الملاجئ الأكثر أمانًا في غزة، لا يمكن حمايتها من الهجمات".

وأردف: "منظمة الصحة العالمية وثقت 178 اعتداءً على المرافق الصحية في قطاع غزة، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 553 شخصًا وإصابة 696 آخرين".



وقال إن "نظام الرعاية الصحية في غزة غير قادر على خدمة الناس في وقت تتزايد فيه الاحتياجات. واضطرت 27 مستشفى من أصل 36 إلى إيقاف خدماتها".

وجدد المنذري، دعواته لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمرافق الصحية من الصراعات.