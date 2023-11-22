الهدنة في غزة.. والإحتلال يستهدف الصحفيين

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وقال خالد صافي، لماذا الهدنة نصر للمقاومة وانتصار للشعب المرابط في غزة؟ - لأن نتنياهو قال: "لن نحرر الأسرى بصفقة تبادل، وإنما سنحررهم بالقوة". ⁃ لأن نتنياهو قاوم اتمام الصفقة ورفض الهدنة 46 يومًا حتى رضخ رغم أنفه. - لأن العملية البرية لجيش العدو لم تحقق شيئًا. - لأن الهدنة حدثت بدون أي تنازل من المقاومة

فيما هنأ حمود النوفلي قائلا: .. نبارك للمقاومة في غزة توقيع الهدنة ووقف الحرب مؤقتا. لماذا يعد انتصار؟ لأن النتن نزل من أعلى الشجرة واضطر يتفاوض لإخراج الأطفال والنساء وليس جنوده ،لأن المقاومة منذ اليوم الأول تعلن للعالم أنها تود إطلاق النساء والأطفال الذين لم تعتقلهم المقاومة وإنما المواطنين في غزة عندما رأوا أن المقاومة فتحت السياج مع الكيان.

وقال د. مأمون فندي .. ما ادى الى الهدنة : ١- نصر استراتيجي لحماس يوم 7/10 نقل القضيه الفلسطينية الى الواجهة ، ٢- إسرائيل سقطت في مصيده الحرب البريه مع مقاومة شرسة ومدربه ، ٣- تغير البئية الإستراتيجية العالمية وخسارة معركة الرأي العام في الغرب".

استشهدت مراسلة قناة الميادين فرح عمر والمصور الذي يُرافقها ربيع المعماري في غارة إسرائيلية استهدفتهم في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان. وكانت الشهيدة فرح عمر قد ظهرت في رسالتها الأخيرة ضمن تغطية مباشرة قبل نحو ساعة من استشهادها، متحدثةً عن آخر التطورات في الجنوب اللبناني .

وقالت مايا صباغ .. سوف يأتيك الفرح يا وطني وسوف يأتيك الربيع

وأما غادة فقالت شهيدا ميدان الصحافة... سبقكما رفاق كثر ،والمجتمع الدولي صامت اخرس لا يردع العدو الإسرائيلي.

فيما أكد مفيد الطويل ...أضافوا لجرائمهم قتل الفرح والربيع في ميادين الإعلام.

كما تناول الإعلام الصهيوني الخلاف الحاد الذي سيطر على جلسة في الكنيست لمناقشة مشروع قانون مقترح لإعدام الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث وجه أقارب الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، انتقادات لاذعة لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لتبنيه المشروع.

وقال ابو عبيدة رمز العزة:كما وعدت المقاومة استغرق الامر 46 يوما لكي تاتي إسرائيل لتجثو على ركبتيها من اجل اطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من النساء و الاطفال ،الاهم صفقة تبادل الاسرى الإسرائيليين العسكريين التي سيكون ثمنها رفع الحصار عن غزة و تبييض سجون الاحتلال و اعادة اعمار غزة

وقال هيثم السيد: نتنياهو رفض كل صفقة سابقة وكان يؤكد تحرير الأسرى الإسرائيليين سيكون بالقوة لا بصفقة تبادل. بعد 46 يوم من الانتقام البربري الدموي والفشل في تحقيق أي هدف عسكري، نتنياهو رضخ للمقاومة. الهدنة سترتب الصفوف وستفتح الباب أمام مجموعة هدن وعمليات تبادل أكبر وشروط لصالح القطاع المحاصر.

وقال جمال .. ما الذى فعلته إذن بعد ٤٧ يوم من الحرب على غزة ؟! لا قضيتم على حماس ولا استطعتم إعادة الرهائن و لا الأسرى الإسرائيليين.. كل الذى فعلته هو قتل السكان المدنيين الأبرياء و هدمتم منازلهم و هذا دليل على هزيمتهم و فشلكم .. هم أصحاب الأرض الأصليين والله معهم.

"إسرائيل تبني سيناريو من التلفيقات".. أستاذ أمريكي يهاجم إسرائيل ومزاعمها حول " مستشفى الشفاء" .. فبعد انكشاف زيف وكذب الدعاية الاسرائيلية حول وجود انفاق ومقر قيادة لحماس في مستشفى الشفاء زادت الانتقادات لهذا الكيان بسبب اكاذيبه المستمرة والمتوالية منذ انطلاق العدوان على غزة وحتى يومنا هذا ...

فيما أكد علاء داهي: الكذب صناعه صهيونيه كما كذبت امريكا بخصوص اسلحه الدمار الشامل ف العراق تكذب الان اسرائيل وامريكا تصدقها.

وأشار محمد ابو راكان إلى أن دولة الإرهاب "إسرائيل" مصنع الإرهاب والكراهية وهي من ينشر الشر والكراهيه وتريد العالم يعاملها باحسن حال.

وقال غفوري:" كذابين ومخادعين .. انهم يخدعون جنودهم بأن الذهاب الی غزة نزهة و سيرجعون الی بيوتهم آمنين ولكن الحقيقة انهم قد يرجعون في توابيت او تحترق جثامينهم في الميركافا و آليات حربية اخری فلايبقی لهم اي ٲثر .. يبدوا ان حكومة اسرائيل تكذب علی مواطنيها و جنودها.

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