شاهد.. هكذا يسرق الاحتلال ضحكة أطفال فلسطينين

العالم - مراسلون

تنتظر ماريا لعبتها الجديدة من والديها بعد عودتهم من سفرهم كما يقولون لها الناس من حولها عندما تتسائل عنهم والى اين ذهبو لكنها لا تعلم حقيقة هذا السفر الى أين والى متى؟



الى اي حضن يلجؤن أطفال خلود اليوم عند خوفهم، ومن سيرضع رضيعتها أو يصفف شعر ابنتها ماريا ، كيف سيعود لهاؤلاء الأطفال الأربع شعور الأمان بعد اليوم وقد اعتقل والديهم أمام أعينهم.

احتلال لا يعرف الانسانيه ينتهك حرمات المنازل ويعيث بها خرباً ويعتقل أطفال ونساء وشيوخ بطريقة انتقامية لما حدث في السابع من اكتوبر.



الاحتلال يسرق الامن والأمان من الفلسطينيين بكافة الوسائل فأمان هؤلاء الاطفال والديهم حتى جاء الاحتلال ونفذ عليهم سياسات العقاب الجماعي.

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