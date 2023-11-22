استغلال الطفولة في "إسرائيل".. اغنية تدعو إلى قتل أطفال غزة +فيديو

العالم - خاص بالعالم

هؤلاء هم أطفال فلسطين الذين يقتل منهم الاحتلال الاسرائيلي خمسة أطفال في كل ساعة.. كانوا وما زالوا ينشدون للسلام وللحرية وللحياة وللطفولة ولحقوقهم.. ولكن يبدو أن آذان العالم صمت عن سماعهم وتلبية نداءاتهم.. أما جل ما فعلته المنظمات الانسانية والدولية المعنية بالطفل وحقوقه.. هو إعلان الحداد على أطفال غزة الذين استشهد منهم أكثر من خمسة آلاف وستمئة طفل خلال خمسة أسابيع فقط مقرة أنها الفترة الزمنية الأقصر التي يقتل فيها هذا العدد وبوحشية لم يشهدها أحد.



أما هؤلاء الأطفال.. نعم كما سمعتم.. يغنون لقتل أطفال غزة وللإبادة الجماعية لكل المدنيين في غزة وتدميرها.



هيئة البث الإسرائيلية نشرت على حسابها تلك الأغنية التي تحمل عبثا.. عنوان الصداقة.. لكنها سرعان ما حذفها زواشار أحد المواقع العبرية إلى أن البعض أعرب عن قلقه من أن ذلك قد يساعد على الدعاية لحركة حماس في حين بدأ آخرون يشعرون بالاشمئزاز من فحوى ما ينطق به أولاد إسرائيليون من كلمات ومن رسائل الفيديو العنيفة ودعوتهم إلى الإبادة الجماعية.

تعليقات غاضبة وساخطة عمت مختلف المواقع حتى المتعاطفة مع كيان الاحتلال خاصة بعد أن حولت مناسبة يوم الطفل العالمي الى توجهات وسياسات سلطات الاحتلال الاستفزازية وما تزرعه في نفوس أطفالها تجاه الفلسطينيين من حقد وكره وعنصرية.



لكن ثمة أطفالا في مختلف اصقاع العالم باتوا يهتفون لأطفال فلسطين.. ويعلنون تضامنهم معهم وحبهم لهم وينقلون بالصوت والكلمات والدموع والأحاسيس تعاطفهم مع أطفال غزة وقضيتهم العادلة ووقوفهم الى جانبهم حتى تحقيق نصرهم.