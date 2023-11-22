شاهد.. استعداد أكثر من 15 ألف شخص من الكوادر الطبية الإيرانية للتواجد في غزة

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وقال حسن أبو القاسمي وهو رئيس جامعة بقية الله للعلوم الطبية: "منذ فترة طويلة أعلنا للهلال الأحمر أننا مستعدون للتواجد في قطاع غزة وإرسال أطباء متخصصين إلى هذا القطاع لتقديم الخدمات الطبية للشعب الفلسطيني، كما أننا مستعدون لاستقبال الجرحى الفلسطينيين".



وقال جواد حسيني نجاد وهو أخصائي طب الأعصاب: "نحن ننتظر الإذن من المجتمع الدولي للتواجد في غزة ونتابع هذا الأمر حتى نتمكن من علاج الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة أو الدول المجاورة مثل سوريا ولبنان".



أعلن أكثر من 15 ألفا من الكوادر الطبية في إيران استعدادهم للحضور في قطاع غزة، واليوم حضر مئة وخمسون شخصا منهم في هذه الدورة التخصصية ليكونوا على أتم الاستعداد للحضور في هذا القطاع وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.



وقال جواد بهزادنيا أخصائي طب الطوارئ: "أهمية الطب العسكري في المحافل الدولية لا تخفى على أحد، ولحسن الحظ اكتسبنا هذه الخبرة خلال الحرب المفروضة على ايران وبعدها مع وجود الطواقم الطبية الإيرانية في حروب المقاومة واليوم نحن جاهزون لتقديم كافة الخدمات الطبية للشعب الفلسطيني في غزة".



بموجب القانون الدولي، يعتبر جميع العاملين في المجال الطبي غير مقاتلين ولا يجوز مهاجمتهم كما لا يجوز مهاجمة المستشفيات والمراكز الطبية ، في حين أن الكيان الصهيوني يهاجم المستشفيات ويقتل الأطباء والنساء والاطفال الابرياء.