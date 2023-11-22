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لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد كيان الاحتلال

لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد كيان الاحتلال
الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن لبنان، يوم الأربعاء، أن بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة تقدمت بشكوى ضد كيان الاحتلال أمام مجلس الأمن الدولي، يتهمه بتعمد قتل الصحافيين.

العالم-لبنان

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أن تقديم الشكوى جاء "عقب ارتكاب إسرائيل للجريمة الجديدة الموصوفة المتمثّلة بقتلها المتعمّد للمراسلة الصحافية فرح عمر والمصوّر ربيع المعماري، العامليْن بقناة الميادين، إضافة إلى المواطن اللبناني حسين عقيل".

وأكد البيان أن الضربة الصهيونية "داخل الأراضي اللبنانية على مسافة بعيدة من الخط الأزرق، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بكل متفرعاته، وخرقا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، واعتداء على مدنيين".

وطلب لبنان من مجلس الأمن الدولي أن يتحمّل مسؤولياته لجهة إدانة الاحتلال، نتيجة لارتكابها لهذه الجريمة الموصوفة.

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