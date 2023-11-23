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استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل

استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل
الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" عن استهداف عناصرها قاعدة أمريكية في مطار اربيل بطائرة مسيرة، حسبما أعلنت في بيان فجر اليوم الخميس.

العالم-العراق

وقال البيان أن الطائرة المسيرة "أصابت هدفها بشكل مباشر"، مضيفة أن الهجوم يأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".

يأتي هذا الهجوم غداة هجومين نفذتهما "المقاومة الإسلامية في العراق استهدفا قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية.

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون.

وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، حسبما نقلت "واشنطن بوست".

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي بالعراق ونحو 900 جندي في سوريا.

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