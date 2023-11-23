نتنياهو يؤكد على مواصلة الحرب على غزة.. وغالانت يهدد مشعل وهنية

العالم-الاحتلال

وأكد نتنياهو على أن الحرب ستتواصل إلى حين "تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حماس وتغيير الواقع الأمني في قطاع غزة"، وفقا لتعبيره.

وفيما يتعلق بالمحادثات التي أفضت للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس بوساطة قطرية أميركية، قال نتنياهو إن "المفاوضات كانت صعبة للغاية. تحدثت مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، وشكرته على العمل من أجل تحقيق تحسن كبير في الخطوط العريضة التي تم التوصل إليها".

وعن الجبهة الشمالية وإمكانية استمرار المواجهات المتصاعدة مع حزب الله، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة التي قد تستمر لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، قال نتنياهو: "لم نقدم التزامات تتعلق بوقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية، سنقيم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك".

بدوره، زعم وزير الحرب الصهيوني، يوآف غالانت، إن "الضغط العسكري والتوغل في عمق قطاع غزة المحاصر ساهم بإنجاح الجهود التي أدت إلى صفقة تبادل الأسرى التي من المقرر أن تخرج إلى النور صباح الخميس".

كما وجه غالانت تهديدات للقيادة السياسية لحركة حماس بما في ذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، وقال إن "مصيرهما الموت".

من ناحيته، ادعى العضو في مجلس الحرب الصهيوني بيني غانتس، أن "ما حدث في غزة وشمال غزة يمكن أن يحدث في لبنان".