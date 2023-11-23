شاهد/وقفة تضامنية مع غزة واستنكارية للعدوان الامريكي في بغداد

العالم- العراق

وأوقد عشرات العراقيين من المحتشدين في الوقفة بساحة التحرير، الشموع على أرواح ضحايا العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة واستنكارا للهجوم الأميركي الذي استهدف منطقة جُرف النصر في العراق.

وحضر للوقفة الكوادر الطبية وعدد من الشخصيات البارزة والأوساط الأدبية والثقافية في العاصمة بغداد.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي أنه عند الساعة 02:30 من فجر اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023، تعرضت عدد من مواقع هيئة الحشد الشعبي الى اعتداءات أمريكية غادرة ارتقى على أثرها 8 شهداء و4 جرحى.

ولفتت الهيئة إلى أن الاعتداءات شملت قيادة عمليات الجزيرة ضمتقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل والتي استهدفت مقاتلينا الابطال المرابطين اثناء اداء الواجب الوطني المقدس.

وزعمت القيادة الأمريكية ان هذه العملية تأتي رداً على قصف تعرضت له القوات الأمريكية اول أمس الثلاثاء، بصواريخ بالستية قصيرة المدى.

وادانت الحكومة العراقية، في بيان الهجوم الأميركي الذي استهدف منطقة جُرف النصر واكدت انها انتهاك واضح للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر"؛ مشددة في بيانها على، أن بغداد هي المعنية والجهة المسؤولة دستورياً حصراً بتنفيذ القانون، إذ لا يحق لأي جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها.