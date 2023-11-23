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حصيلة العدوان على غزة

حصيلة العدوان على غزة
الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأربعاء أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني بلغ أكثر من (14,532) شهيداً، بينهم أكثر من (6,000) طفل، و(4,000) امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.

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