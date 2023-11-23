قطر تعلن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة بغزة..التفاصيل

العالم- فلسطين

وقال الأنصاري في بيان أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة سيكون خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن المحادثات حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية بين حركة حماس وكيان الاحتلال مستمرة وتسير بشكل إيجابي.

وأضاف الأنصاري أن "العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق".

من جهته، قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار، موضحا أنه يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.

كما أوضح أن هناك دورا للصليب الأحمر والأمم المتحدة في صفقة التبادل، وكانت حماس قد سلمت بعض الأسرى لديها لأسباب إنسانية للصليب الأحمر الذي نقل الأسرى المفرج عنهم لجيش الاحتلال عبر معبر رفح.

من جانبها، أعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون عن أملها في أن تبدأ الهدنة صباح غد الجمعة، قائلا إن أطراف الاتفاق تعمل على وضع التفاصيل اللوجستية النهائية لاتفاق الهدنة بغزة، لا سيما في يومه الأول.

ووصفت واتسون هذه الاستعدادات بأنها "على الطريق الصحيح".