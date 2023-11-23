بالفيديو/الكشف عن أسباب تأجيل انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي

العالم- العراق

وقال الساعدي في تصريح ان "تأجيل فقرة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لعدم حصول توافق وتفاهم بين القوى السياسية وفق توازنات سياسية معينة ولعدم تكرار الأخطاء واختيار شخص تثار حوله تساؤلات واشكالات ورفض من قوى سياسية أخرى".

واشار الساعدي لموقع بغداد اليوم، ان "الموقع مهم ويفترض ان تتوفر في صاحبه مواصفات خاصة معينة وان تكون القضية خاضعة لتفاهمات القوى السياسية".

ولفت الساعدي الى، ان "هنالك اختلافات في وجهات النظر وفي الأسماء المرشحة وكان من المستبعد حصول تصويت على الاسماء المرشحة والمقترحة وكان الرأي بتأجيل هذه الفقرة لحين توافق القوى السياسية مع احتمالية عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لاختيار الرئيس او تأجيل ذلك لما بعد انتهاء العطلة التشريعية".

وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة امس الاربعاء على "تأجيل أنتخاب رئيس مجلس النواب لحين تحقيق التوازن السياسي، واستنادا الى المادة 12/ثالثا من النظام الداخلي، إضافة الى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يوجب استمرار مجلس النواب في أداء مهامه بتولي نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم 14 من الشهر الجاري بانهاء عضوية محمد الحلبوسي (رئيس البرلمان السابق) وليث الدليمي من مجلس النواب.