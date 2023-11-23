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فرزين: سيتم تحرير جزء آخر من الأصول الايرانية المجمدة قريبا

فرزين: سيتم تحرير جزء آخر من الأصول الايرانية المجمدة قريبا
الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس البنك المركزي للجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا فرزين اليوم الاربعاء أنه سيتم الإفراج عن جزء آخر من الأرصدة الايرانية المجمدة قريبا.

العالم - ایران

واضاف فرزين الذي كان يتحدث في اللجنة الاقتصادية لمجلس خبراء القيادة بطهران أن هذه الارصدة التي يُفرج عنها ستوضع من خلال المشاورات التي أجريت، بتصرف ايران.

وأعطى رئيس البنك المركزي شرحا عن حجم الأرصدة الايرانية المُفرج عنها وكيفية انفاقها موضحا ان قسما اخر من الاموال المحتجزة سيُفرج عنه قريبا على أن يوضع بتصرف الحكومة الايرانية.

وتطرق فرزين إلى إجراءات البنك المركزي لخفض معدلات التضخم والحد من تنامي السيولة النقدية والتحكم بسوق العملة الأجنبية والذهب مشيرا إلى انه سيتم تدشين مركز جديد لتبادل الذهب والعملة الأجنبية في المستقبل المنظور.

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