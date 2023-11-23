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ماهي الأسباب التي تؤخر تنفيذ الهدنة بين حماس و'اسرائيل'؟

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي تساحي هنجبي تأجيل صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس الى يوم غد الجمعة.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم من غزة ان الجمهور الفلسطيني لم يتفاجأ بعرقلة تنفيذ الهدنة من قبل الاحتلال الاسرائيلي في اللحظات الاخيرة.

وکشفت مراسلة العالم ان الاحتلال لايريد ان تدخل المساعدات الدولية الی شمال غزة وهو مُصر علی تجويع اهالي شمال غزة. من جهتها رفضت المقاومة طلب الاحتلال بالاعلان عن أسماء الاسری الذين سيتم الافراج عنهم قبل تنفيذ صفقة اطلاق السراح عن الاسری.

وأکدت مراسلة العالم ان جهود حثيثة يقوم بها الجانبان القطري والمصري من أجل تنفيذ الهدنة، وتتوقع جهات مرتبطة بالامم المتحدة الاعلان عن الهدنة خلال الساعات القادمة، فيما يتوقع الجانب القطري ان يتم تنفيذ الهدنة نهاية اليوم الخميس، اما البعض فيری ان الهدنة سوف تدخل يوم الجمعة حيز التنفيذ ويری بعض المحلل انه لايوجد افق لهذه الهدنة.

ويحاول الاسرائيلي استغلال الساعات المتبقية حتی تنفيذ الهدنة لارتکاب أکبر عدد ممکن من المجازر وترويع الفلسطينيين في غزة.

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