بنيران صديقة .. بن غفير يهدد نتنياهو!

العالم- فلسطين المحتلة

وهدد وزير الأمن القومي للاحتلال، نتنياهو بالاستقالة من الحكومة "إذا لم يستأنف القتال ضد حماس في قطاع غزة بعد صفقة تبادل الاسرى والرهائن".

وقال إيتمار بن غفير "ليس لدينا ما نفعله في الحكومة".

وكان بن غفير قد قال بأن الاتفاق مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف النار في غزة، "خطأ تاريخي"، و"خضوع لإملاءات يحيى السنوار" حسب تعبیره.

وأفاد بن غفير في أول تعليق له على الاتفاق الذي أقرته كيان الاحتلال، بأن الاتفاق "سابقة خطيرة وخطأ تاريخي وتقبل بإملاءات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار".

وزعم أن "الضغط على حماس هائل، والآن على وجه التحديد لا ينبغي أن يتوقف، بل يجب أن يستمر".

وأكد أن وزراء حزبه صوتوا ضد الاتفاق، علما أن 35 وزيرا صهيونيا صوتوا لصالح الاتفاق بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وأعضاء آخرون في الحزب "الصهيوني الديني" الذين أعربوا عن معارضتهم في البداية، فيما صوت ضده وزراء "عوتسما يهوديت" الثلاثة إيتامار بن غفير، يتسحاق فاسرلوف، وعميخاي إلياهو.