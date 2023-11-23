تعرف على أهم المعلومات حول صاروخ 'فتاح 2' الفرط صوتي

العالم - ايران

و 4 دول فقط في العالم، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك تكنولوجيا هذا النوع من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وفي يونيو من هذا العام، تم الكشف عن صاروخ فتاح الفرط صوتي الذي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر ومجهز برأس حربي مناور.

وفتاح 2 هو نوع جديد من الصواريخ الباليستية الإيرانية برأس حربي منزلق يسمى HGV.

ويختلف هذا النوع من المقذوفات عن الرؤوس الحربية المناورة فقط في تصميمها ومسار طيرانها، وتتراوح سرعتها من 5 ماخ إلى 20 حسب التصميم ورأي الشركة المصنعة.

وتقوم مقذوفات HGV، بدلا من الارتفاع مثل المقذوفات الباليستية، بالتنقل على ارتفاع أقل بكثير مع إمكانية تغيير اتجاه الهدف بشكل متكرر، ونتيجة لذلك، تواجه رادارات الإنذار المبكر لدفاع العدو مشاكل في التعرف عليها، كما ترتفع جدا إمكانية مباغتة الدفاع الصاروخي للعدو.

يمكن أن يتضمن تغيير الاتجاه أيضا تغيير اتجاه الهجوم اعتمادا على قدرة HGV على التنقل.

وتعود قوة التنقل هذه، بالإضافة إلى وجود محرك منفصل عن محرك الصاروخ، إلى تصميم جسم الرأس الحربي المنزلق.

وتم الكشف لأول مرة عن صاروخ "فتاح 2" الفرط صوتي، يوم الاحد الماضي خلال الزيارة التفقدية لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، لمعرض إنجازات القوة الجوية لحرس الثورة الاسلامية

وتم ايضا في هذا المعرض الكشف عن منظومة الدفاع المتنقلة "مهران" والمنظومة المطورة "9D" فضلا عن الطائرة المسيرة "شاهد 147".

وخلال الزيارة التفقدية التي استغرقت ساعة ونصف لهذا المعرض الذي اقيم في جامعة علوم وتقنيات الجوفضاء (عاشوراء)، اطلع قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة على آخر الانجازات التي حققتها القوات الجوفضائية بالحرس الثوري.