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مشاهد لا تصدق من مستشفى شهداء الأقصى.. في تغطية مباشرة

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

​​​​​​​ديرالبلح (العالم) 2023.11.23 – في تغطية مباشرة نقلت كاميرا قناة العالم قصصاً مؤلمة من المعاناة الجارية في مستشفى شهداء الأقصى بغزة والأوضاع الكارثية التي یعانی منها المصابون و ذويهم حیث یکون المصاب على شفير الموت والحیاة في ظل الكمية الكبيرة من جرحى العدوان الإسرائيلي ونقص الإمكانيات.

العالمخاص بالعالم

وفي تغطية مباشرة في حوالي الساعة 12:13 بتوقيت مكة المكرمة حاورت الزميلة إسراء البحيصي عدداً من المصابين وذويهم، حيث توزعت الحالات بين من فقد العديد من ذويه ولا یعلم من بقي على قيد الحياة ومن فارقها.

وتستقبل المستشفى معظم الجرحى على الأرض في ظل نقص الأسرة وسائر الإمكانيات، حيث أن جميع الأقسام المكتضة، وفي ظل ندرة الكهرباء لا تعمل جميع أجهزة غرفة الإنعاش والعناية المركزة ويقوم الكادر الطبي بإسعاف الجرحى يدوياً.

ومن ضمن الحالات رصدت كاميرا العالم طفلاً يبلغ من العمر عام ونصف، دخل في غيبوبة بعد قصف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات، مجاوراً لمدرسة نزح إليها المئات من شمال غزة.

وأوضح والد الطفل المصاب وهو يحمل طفله ان الطفل، كان تحت الركام وطالت عملية إخراجه 4 ساعات وبعدما نقل إلی مستشفی شهداء الاقصی أكد الأطباء وجود تراكم للدم في رأسه وضرورة اجراء عملية جراحية لرأسه.

وبيّن والد الطفل انه ينتظر منذ 4 ساعات خلف غرفة العناية المركزة لإجراء عملية لطفله.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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