الإتحاد الدولي للصحافيين: تقديم شكوى حول جرائم الإحتلال بحق الصحفيين

العالم – خاص بالعالم

انتوني بيلانجي قال ان عدد الصحفيين الذين استشهدوا في 46 يوم يتجاوز عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال العشرين عاما الأخيرة.

مما يفرض على الاتحاد الدولي التحرك من اجل وقف ما اسماه باستهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد.

وقال انتوني بيلانجي الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين:"نحن تقدمنا في العام 2022 بشكوى الى محكمة الجنايات الدولية بالشراكة مع نقابه الصحفيين الفلسطينيين ومع محامين دوليين وليس من السهل تقديم شكوى الى محكمة الجنايات رغم ان قضيتنا لا زالت عالقة الا انه علينا الصبر والعمل من جديد ونحن نتشاور مع قيادات الاتحاد ولدينا الوثائق الكاملة".



وقال ناصر أبو بكر رئيس نقابة الصحفيين:" يوم الثلاثاء القادم سوف يكون بناء على على هذه الزيارة اجتماع لقيادة الاتحاد الدولي في كل العالم للجنه التنفيذية للصحفيين ستناقش تقرير سوف اقدمه انا باسم نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن كل الجرائم التي تعرضنا التي تعرّض الصحفي الفلسطينيين اليها".

وبدا واضحا في الشهر الأخير ان الاحتلال الإسرائيلي يستهد الصحفييين الفلسطينيين بشكل شخصي او من خلال استهداف مؤسساتهم الصحفية.

وكما يرى مراقبون فان ازمة الاحتلال الإسرائيلي تتركز في قدرة الصحفي الفلسطيني على نقل روايته الى العالم وهو الامر الذي أدى الى تغيير المزاج الشعبي الدولي الذي خرج بالملايين رفضا للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة .

فيما قال عمر نزال نائب نقيب الصحفيين:"وقد قلنا سابقا بان استهداف الصحفي هو لمنعه من اظهار جرائم الاحتلال، واليوم الاحتلال لا يأبه بجرائمه وهي منتشرة في كل انحاء العالم.. اليوم الاحتلال يستهدف الصحفي لانه لا يريد اظهار هزيمته التي نشاهدها كل يوم عبر شاشات الصحافة الفلسطينية".

الاحتلال الإسرائيلي يرى بالصحفيين الفلسطينيين أهدافا ثابته ومتحركة يجب اصطيادها بالقتل او الإصابة او الاعتقال.



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