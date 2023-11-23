كاميرا العالم ترصد مراسم تشييع شهداء حزب الله في الجنوب اللبناني

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وأشار مراسلنا إلى مشاركة بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية في مراسم التشييع ومن الشعب اللبناني من القرى المجاورة بالاضافة إلى بعض نواب مجلس النواب اللبناني، وسيتم وضع جثمان الشهيد رعد لاقامة الصلاه على الشهيد بعد اداء التحية والقسم، ودائما في مراسم تشييع شهداء المقاومة يقوم المجاهدون بتأدية القسم وهو الاستمرار بطريق الشهادة واستمرار طريق شهداء المقاومة طريق القدس.

ونعى حزب الله رسميا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني، في غارة شنها الاحتلال جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير.

وأعلن الحزب في إعلانات متتالية أنه بـ"مزيد من الفخر والاعتزاز.. تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد رعد "سراج"(نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان محمد رعد) من بلدة جباع في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد محمد حسن أحمد شري "كربلا" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد بسام علي كنجو "أبو حسين ثائر" من بلدة شقرا في جنوب لبنان".

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