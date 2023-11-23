"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية في شرق سوريا

العام-سوریا

وجاء في البيان:



"ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، برشقة صاروخية، فأصابت أهدافها بشكل مباشر".

كما أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ليل الاثنين، "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بمسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وتتعرض القواعد العسكرية في كل من العراق وسوريا، تلك التي تتواجد فيها قوات أمريكية، لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

هذا ودخل العدوان على غزة يومه الـ46، حيث يستمر العدوان مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.