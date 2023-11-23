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مدير الإذاعة والتلفزيون الإيراني يعزي 'محمد رعد' باستشهاد نجله

مدير الإذاعة والتلفزيون الإيراني يعزي 'محمد رعد' باستشهاد نجله
الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

بعث المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور "بيمان جبلي" برسالة تعزية ومواساة إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني "محمد رعد" في استشهاد نجله عباس.

العالم-ايران

واستشهد عدد من مقاومي حزب الله من بينهم عباس محمد رعد (سراج) إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بيت ياحون جنوب لبنان.

وجاء في رسالة التعزية ما يلي:

الأخ العزيز الحاج محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني

بكثير من الفخر الممزوج بألم الفراق نتقدم باعتزاز بأحر التبريكات والتعازي باستشهاد نجلكم العزيز عباس محمد رعد (سراج) على طريق القدس مضيئا درب التحرير ومسطرا مع إخوانه الشهداء بطولات سيكتبها تاريخ الإسلام بحروف من ذهب الجهاد والإيمان بالله عز وجل ودرب الشهادة والحرية.

ومنكم نستمد القوة والصبر في الثبات على النهج الثوري المقاوم ضد أعداء الله والإسلام. ونسأل الله النصر القريب

المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

د.بيمان جبلي

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