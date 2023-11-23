طبيب يحذر السوريين من مرض خطير قادم من إفريقيا!

العالم- سوريا

جاء هذا التحذير بعد مراجعة شقيقين عائدين من السودان لعيادته في حلب، حيث تبيّن إصابتهما بالملاريا.

ودعا الدكتور نيازي الأطباء إلى أن يكونوا حذرين ويأخذوا في اعتبارهم تشخيص الإصابة بمرض الملاريا في حالات تشبه الإنفلونزا، خاصة إذا كان هناك قصة سفر من إفريقيا، وطالب بإجراء اختبار “طفيلي البلاسموديوم” في لطاخة الدم.

وأشار الطبيب إلى وفاة شاب مصاب بالفيروس، الذي جاء من السودان ونقل المرض إلى شقيقه في سورية.

وحذر من أن مرض الملاريا، الذي ينتقل عن طريق لدغة البعوض “الأنوفيليس”، يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل فشل الأعضاء والوفاة.

وأكد الطبيب أهمية اتخاذ إجراءات الوقاية، مثل ارتداء اللباس الطويل واستخدام الناموسيات ومكافحة البعوض، خاصة بعد عودة المغتربين من السودان.

ورغم عدم توفر لقاح، إلا أن العلاج الفعال متاح.

وفي ختام تصريحاته، شدد الطبيب على ضرورة إجراء التحاليل اللازمة للتحري عن الإصابة بالملاريا لأي حالة تظهر أعراضًا مشابهة للإنفلونزا، خاصة إذا كان هناك سفر من السودان أو دول أفريقية أخرى.