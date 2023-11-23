تحذير أمني مهم قبيل اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى

العالم- فلسطين

ونشر المجد عبر منصته على التلغرام بعض التنبيهات فيما يخص التعامل مع أيام التهدئة قائلا:

صحيح أنه سيتم التوصل لاتفاق تهدئة لمدة 4 أيام، لكن الجولة الأمنية مستمرة، وستعمل مخابرات الإحتلال في الفترة الحالية للعمل في عدة مسارات.

وبين المجد أن أبرز المسارات التي ستعمل عليها مخابرات الاحتلال:

محاولة رسم صورة نصر مزيفة وتبهيت إنجاز المقاومة.

بث الرواية الأمنية المضللة.

تشويه صورة المقاومة ومحاولة إيجاد شرخ بين فصائلها.

جمع المعلومات عن المقاومة، مقدراتها، عناصرها، ترتيباتها...إلخ.

قياس الرأي والمزاج العام للشارع الفلسطيني وللأحزاب الفلسطينية.

تثبيط الروح المعنوية وممارسة الحرب النفسية ضد المجتمع الغزي.

ممارسة الاستهداف المعنوي ضد عناصر المقاومة وعائلاتهم.

وختمت بالقول :"لذا وجب الحذر من كل ما سبق، وتجنب الوقوع في فخ المنظومة الأمنية الصهيونية أو تحقيق أهدافها".