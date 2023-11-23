"القسام" تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات الاحتلال والاشتباك مع الجنود بغزة (شاهد)

العالم _ فلسطين

ويظهر في المقطع المصور الذي نشرته عبر منصة تلغرام مشاهد من إعطاب آليات بقذائف الياسين، وإلصاق عبوة ناسفة على إحدى الدبابات المتوغلة بالقطاع، إلى جانب إطلاق النار من مسافة قريبة على عدد من الجنود في إحدى آلياتهم.

وأعلن جيش الکیان الإسرائيلي، عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين بجروح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 392 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الکیان في بيان: "الرقيب إيتان دوف روزنزويغ (21 عاما)، من مستوطنة ألون شافوت، مقاتل في كتيبة شاكيد، لواء جفعاتي، سقط في معركة شمال قطاع غزة".

وبمقتل الجندي روزنزويغ، ترتفع حصيلة قتلى الجنود والضباط الصهاينية إلى 392 منذ 7 أكتوبر، وفق معطيات سابقة للجيش.

فيما ارتفع عدد قتلى جيش الکیان منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة في 27 أكتوبر، إلى 70 جنديا وضابطا، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".