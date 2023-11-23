الأونروا تعلن ارتفاع عدد شهدائها في قطاع غزة

العالم _ فلسطين

وأوضحت “الأونروا” أن عدد الشهداء من عمال الإغاثة التابعين للوكالات الأممية في قطاع غزة يعد الأكبر بتاريخ الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، لفتت الوكالة إلى أن أعداد النازحين داخليا جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي وصلت إلى نحو 1.7 مليون نازح منذ مطلع الشهر المنصرم.

وأفادت “الأونروا”، بأنه في المتوسط، يتقاسم نحو 220 شخصا يعيشون في مدارس الوكالة مرحاضا واحدا.

وأشارت إلى أنه “في المتوسط، هناك وحدة استحمام واحدة لكل 4 آلاف و500 شخص في ملاجئ الأونروا”.

ولفتت الوكالة الأممية إلى أن أكثر من 14128 فلسطينيا ارتقوا في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، موضحة أن 74 بالمئة من الضحايا من الأطفال والنساء.

ولليوم الـ48 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 14532 شهيدا، بينهم نحو 6 آلاف طفل و 4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ35 ألفا آخرين بجروح مختلفة جلهم من الأطفال والنساء، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.