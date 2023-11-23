حبل أكاذيب الاحتلال قصير

العالم – إنقلاب الصورة

فضيحة قصف المستوطنين في السابع من أكتوبر دوت في الكيان الصهيوني، وأبناء قطاع غزة متمسكون بأرضهم ومقاومتهم، ورغم المجازر والقتل.

ثنائي القوة في قطاع غزة أثبت حضوره في الميدان.. المقاومة والشعب.. وهذه القدرة الفائقة في الاستبسال والمواجهة، التي كسرت الصهيوني وجيش احتلاله، الذي حاول أن ينتزع من المقاومة وأهل غزة ما يريد من تحقيق الأهداف.

ونتنياهو الذي كان يستعرض بتصريحات عنترية ويرفض أي وقف لإطلاق النار ويرفع سقف الأهداف عاليا عاد خاسرا وقبل مضطرا إعلان الهدنة ووقف النار.

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