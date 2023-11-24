اهم المستجدات مع بدء سريان الهدنة في قطاع غزة +فيديو

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان اهالي قطاع غزة يأملون ان تكون هذه الهدنة بداية نهاية هذا العدوان الاسرائيلي الهمجي على المدنيين العزل، مشيرا الى ان هذا العدوان اسفر عن ارتقاء 14800 شهيد وهي ارقام تقديرية لان هناك الكثير من الشهداء في شوارع مدينة غزة والشمال ويمنع تحرك سيارات الاسعاف في هذه المناطق.

واضاف ان الهدنة لا تشمل في نقاطها عودة السكان النازحين الى منازلهم ، فيما تتضمن ادخال شاحنات المساعدات التي من بينها شاحنات الوقود والغاز للطهي المنزلي وهو يدخل للمرة الاولى منذ 49 يوما وقد يخفف من حدة ازمة الحصار المشدد على قطاع غزة.

واشار الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي استغلت الساعات الاخيرة قبل الهدنة وارتكبت عدة مجازر في مناطق شمال غزة، حيث نفذت اعتداء وحشي على المستشفى الاندونيسي وقامت بقتل امرأة مصابة واعتقال عدد المصابين ومع بدء سريان الهدنة تراجع الجيش الاحتلال وانسحب من محيط المشفى.

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