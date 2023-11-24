مسيرات في صعدة دعما لحركات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني

العالم - اليمن

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورايات الحرية وصورا لقائد الثورة اليمنية السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وردوا هتافات منها "بهوية إيمانية.. ساندنا أشرف قضية"، "لن تدخل باب المندب.. يا صهيوني يامحتل"،"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"،"يا أمريكا من أنتم.. لن نخضع لأوامركم"،"ألف سلام ألف تحية.. للقوات البحرية".

واشارت قناة المسيرة ان محافظ صعدة محمد جابر عوض قال في كلمة، أن خروج المسيرات في صعدة يتزامن مع انتصار المقاومة في غزة، منوها بشجاعة القيادة الثورية اليمنية ومناصرتها للشعب الفلسطيني، ودور الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية ومساندته للمقاومة والتي تكللت بالانتصار وتحرير الأسرى وتوقيف العدوان على غزة.

وجدد التأكيد على وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني وتفويض القيادة لاتخاذ الخيارات المناسبة حتى تحقيق النصر الكامل لفلسطين وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية.

وألقيت في المسيرة كلمات وقصائد شعرية أكدت في مجملها وقوف اليمن مع الشعب الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مستهجنة المواقف العربية والإسلامية المتخاذلة تجاه العدوان الصهيوني على غزة.

وعبرت عن شكرها للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيرة اليمني على توجيه الضربات على كيان العدو الصهيوني، مباركين عمليات الاستيلاء على السفينة الصهيونية في البحر الأحمر.