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مراسلة العالم: قنص فلسطينيين إثنين في ظل الهدنة بقطاع غزة

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

قالت مراسلة قناة العالم الاخبارية أسرء البحيصي أن الاحتلال الاسرائيلي قام بقنص فلسطينيين إثنين بعد بدء سريان الهدنة، واسقطهما جرحى، حيث كانوا متجهين نحو منازلهم المهدمة.

العالم – خاص بالعالم

وخلال تغطية العالم للمستجد في غزة قالت الزميلة اسراء البحيصي أن الاحتلال القى مناشير وبيانات هدد من خلالها السكان من العودة الى غزة وشمالها. مشيرة الى أن هذا سوف يعرقل حركة المواطنين. كما أكدت الزميلة أسراء استشهاد والدة شقيقها بغارة إسرائيلية.

مراسلة العالم أكدت أن الاحتلال قام بإعادة عملية تموضع لدباباته من منتجع النور في القطاع ما بين خط صلاح الدين وما بين شارع البحر، وبعدها انسحبت الدبابات من تلك المنطقة التي يحاول المواطنون من خلالها العودة الى غزة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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