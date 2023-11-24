مراسلة العالم: قنص فلسطينيين إثنين في ظل الهدنة بقطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وخلال تغطية العالم للمستجد في غزة قالت الزميلة اسراء البحيصي أن الاحتلال القى مناشير وبيانات هدد من خلالها السكان من العودة الى غزة وشمالها. مشيرة الى أن هذا سوف يعرقل حركة المواطنين. كما أكدت الزميلة أسراء استشهاد والدة شقيقها بغارة إسرائيلية.

مراسلة العالم أكدت أن الاحتلال قام بإعادة عملية تموضع لدباباته من منتجع النور في القطاع ما بين خط صلاح الدين وما بين شارع البحر، وبعدها انسحبت الدبابات من تلك المنطقة التي يحاول المواطنون من خلالها العودة الى غزة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..