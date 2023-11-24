شاهد هروبا جماعيا لمستوطني 'ايلات' اثر سماعهم صفارات الانذار

العالم - فلسطين لمحتلة

واضافت "رويترز"، ان جيش الاحتلال حذر بذلك من هجوم جوي محتمل قادم من اليمن.

في هذه الاثناء، شوهد هروب جماعي المستوطنين في ايلات بعد سماعهم صفارات الإنذار التي اطلقها جيش الاحتلال.

وكلنت اليمن قد سبق وان اطلق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف حساسة لكيان العدو جنوبيّ الأراضي المحتلة، قال عنها متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع انها "أهداف مختلفة وحساسة لكيان العدو الصهيوني جنوبيّ الأراضي المحتلة منها أهداف عسكرية في ايلات".

كما اكد سريع، ان "قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرةً لمظلومية الشعب الفلسطينيّ حتى يتوقف العدوانُ الإسرائيليُّ على إخواننا في غزة".

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