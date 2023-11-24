عودة النازحين الغزاويين إلى منازلهم بعد بدء سريان الهدنة

العالم – خاص بالعالم

من جديد تنبض الحياة في شوارع غزة مع بدء سريان الهدنة المؤقتة في القطاع اثر الصفقة التي جرت بوساطة قطرية ومصرية بين حركة حماس وكيان الاحتلال الاسرائيلي والتي وافق عليها الاخير بالاكراه عقب رفضها مرات عدة بحسب اعلامه معتبرا انها ليست نصرا.

ومع دخول هدنة الاربعة ايام حيز التنفيذ لم يعد يسمع ازيز الطائرات الحربية في مناطق القطاع الجنوبية فيما اكتظت الشوارع بالنازحين للعودة الى منازلهم بعدما ضاقوا ذرعا من اكتظاظ اماكن تجمعاتهم.

وفي شمال غزة اظهرت مشاهد مصورة انسحاب آليات ودبابات جيش الاحتلال من مناطق كانت قد تمركزت فيها في وسط وشمال القطاع، فيما القت طائرات الاحتلال منشورات تحذر السكان من العودة الى الشمال وقالت انها منطقة حرب وخطيرة واطلقت قواته النار على فلسطينيين حاولوا العودة الى المنطقة مما ادى الى سقوط اصابات.

وتزامنا مع ذلك نقل جرحى الى خارج القطاع لتلقي العلاج ودخلت عشرات الشاحنات تقل الوقود والمساعدات الانسانية الى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وذلك بناء على بنود الصفقة المعلنة والتي تشمل تبادلا لخمسين اسيرا للاحتلال على مدار اربعة ايام مقابل الافراج عن اسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقبيل ساعات من بدء سريان الهدنة عاش سكان القطاع ليلة قاسية بعدما صعد الاحتلال من قصفه المدفعي والجوي مما ادى الى استشهاد وجرح اعداد كبيرة من الفلسطينيين.

طائرات الاحتلال نفذت العديد من الغارات طال بعضها روضة أطفال ومدرسة تأوي نازحين في مخيم جباليا منفذة مجزرة جديدة راح ضحيتها العشرات كما جرى اقتحام المستشفى الاندونيسي غرب المخيم وتم تفجير مولدات الكهرباء فيه وتدمير بواباته. هذا فيما سقط عدد من الشهداء والجرحى في غارات طالت مخيم النصيرات وسط غزة ومناطق بخانيونس ورفح جنوبي القطاع.