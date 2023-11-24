العالم – خاص بالعالم

وأشار الأعرج الى أن تلك الصفقة تعتبر بداية لتحرير الاسرى جميعهم من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ولفت الأعرج إلى أنه بدون صفقة الهدنة الإنسانية لن يكون هناك بدايات اخرى توصل الشعب الفلسطيني الى النتيجة المامولة بوقف العدوان او بتبييض السجون.

واوضح الاعرج ان هذه الصفقة والتي سميت بـ"الصفقة الانسانية" هو تعبير عمن يخرج منها سياسيا، في اطلاق سراح 150 طفل واسيرة ويتم بالمقابل اطلاق سراح 50 طفلأ وامراة محتجزة اسرائيلية لدى المقاومة، خلال مدة اربعه ايام وهي تحمي شعبنا في قطاع غزة من القصف والطائرات ومن حرب الابادة.

وقال الأعرج: نوجه الشكر الى كل من ساهم في ان ترى هذه الصفقه الضوء، كمصر وقطر وهي لن تتحقق لولا صمود المقاومة امام التدخل الدولي والضخ الدولي وأمام الأزمة الخانقه الذي التي تعانيها حكومة نتنياهو جراء ضغط العائلات الاسرائيلية على هذه الحكومة وعلى نتنياهو شخصيا من اجل انجاز هذه الصفقة التي تعتبر بداية لصفقات اخرى.



وكانت قد دخلت "الهدنة القصيرة" بين حركة"حماس"والكيان الاسرائيلي حيَّز التنفيذ في قطاع غزة، في الساعة 7 من صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي)، وسط ترقب إتمام عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين في 4 عصراً.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة القصيرة لمدة 4 أيام، لتوقف 48 يوماً من القصف الإسرائيلي الذي راح ضحيته قرابة 15 ألف فلسطيني في قطاع غزة وأكثر من 30 ألف جريح.

كما يشمل اتفاق الهدنة إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين، وإفراج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية ووقود إلى القطاع، وسط آمال إقليمية ودولية بالانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...