خارجية الإحتلال تستدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا لدى تل أبيب

العالم – خاص بالعالم

وبالتزامن مع تنفيذ اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الاسلامية حماس والكيان الاسرائيلي الذي يعكس رضوخ الاحتلال عند مطالب المقاومة بعد تكبده خسائر فادحة في المواجهات البرية وصل وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو إلى معبر رفح البري، وذلك بعد لقاءهما بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمن جولتهما ثنائية بالمنطقة.

وعقد رئيسا وزراء أسبانيا وبلجيكا مؤتمرا صحفيا ثنائيا من أمام معبر رفح مطالبين بوقف دائم لاطلاق النار.



وقال رئيسا وزراء البلدين لدى زيارتهما معبر رفح إن إسرائيل ترتكب عمليات قتل عشوائية الامر الذي أغضب الاحتلال ودفع وزراة خارجته الى استدعاء سفيري البلدين.



وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إن وقف إطلاق النار يعتبر خطوة جيدة للأمام ولكنه لا يكفي، ولابد أن يكون هناك تدخل من المجتمع الدولي من اجل التوصل الى وقف دائم لاطلاق النار.

وقال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا:"ما حدث كارثة، أن العنف الذي تم مشاهدته على مدار ال ثماني واربعين يوما الماضية يجب ان يتوقف وأن هذه فرصة مناسبة لنشر الأمن والسلام وإدخال جميع المساعدات. نطالب إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وتجنب قتل المدنيين من النساء والأطفال" .

من جانبه شدد رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندردي كرو على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندردي كرو:"أتيت هنا برسالة من أجل الانسانية، ونعلم أن هناك الكثير من الضحايا الذين ليس لهم ذنب فيما يحدث.إن وقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم هو فرصة للعالم ويجب أن يستغل هذه الفرصة.

وعقب هذه التصريحات أعلنت وزارة خارجية الكيان الاسرائيلي استدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا لدى تل أبيبن وادان وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين ما أسماها الادعاءات الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قال في وقت سابق، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرس مسألة منع الإسرائيليين المتطرفين الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.وفي أشد انتقاداته للاحتلال، طالب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، سابقا، بوقف القتل الأعمى للفلسطينيين في قطاع غزة.

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