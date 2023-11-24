كاميرا العالم ترصد أجواء الجنوب اللبناني مع سريان الهدنة في غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه منذ الصباح وبعد اعلان الهدنة غير المعلنة في لبنان، عادت الحياة الى طبيعتها تدريجيا، حيث بدأ الناس يعودون الى القرية بشكل كثيف، ويعودون من القرى التي قصفها الاحتلال من تدريجيا الى هذه المناطق.

ولفت مراسلنا إلى أنه منذ الساعة 7:00 صباحا وحتى هذه الساعة لم يتم سماع اي انفجار او صوت قذيفة إسرائيلية، سوى بعض طائرات الاستطلاع الاسرائيلية التي تحلق في سماء المنطقة إلا أنه قبل الساعه 7:00 صباحا تم استهداف سهل الخيام -وربما كان هذا الاستهداف الاخير- قبل ان تدخل الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ

ونوه مراسلنا إلى أنه بعد الجولة على بلدات العديسة والحولى وغيرها.. نجد أن جميعها عادت للحياة، والجميع يقول، بأنه بفضل المقاومة نعود، وبفضل المقاومة نحن نصمد، وبفضل المقاومة نحن لا نترك هذه الارض.

وكانت قد تعرضت بلدة ميس الجبل جنوب لبنان أمس الخميس، لاستهداف بقذائف فوسفورية إسرائيلية، فيما سقطت 12 قذيفة على أطراف بلدة رشاف في الجنوب.

كما استهدف الاحتلال بلدة ميس الجبل (جنوب) بالقذائف الفوسفورية، فيما استهدف أطراف بلدة رشاف (جنوب) بـ12 قذيفة. واطلق الاحتلال قنابل حارقة على أحراج بلدة علما الشعب في لبنان، وقصف بالمدفعية محيط بلدة مجدل زون وطيرحرفا (جنوب) ولم يتم الاعلان عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وكان قد استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة ميس الجبل الجنوبية بقذائف فسفورية، فيما استهدف بلدة علما الشعب بقنابل حارقة، ورشاف مجدل زون وطيرحرفا بقصف مدفعي. الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل الجنوبية بقذائف فسفورية، فيما استهدف بلدة علما الشعب بقنابل حارقة، ورشاف مجدل زون وطيرحرفا بقصف مدفعي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...