شاهد الواقع الطبي للمنظومة الصحية المتداعية نتيجة العدوان على غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار جبريل إلى أن الشهداء لا زالوا منتشرين على الارض ومنهم تحت الانقاض بين الدمار الهائل في منطقة شمال قطاع غزة، حيث ان الوضع كارثي جدا وبالتحديد في شمال قطاع غزة حيث تمكن الهلال الاحمر الفلسطيني من إيصال 59 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والاسعافية والطبية والمياه الى شمال قطاع غزة، ولكن لم يتم التمكن من ادخال الوقود الى منطقة شمال غزة من اجل اعاده العمل في المستشفيات، وفي المراكز الصحية حتى مراكز الايواء التي تتبع لوكالة الغوث الدولية، الا انه تم ادخال شاحنتين من قبل وكالة الغوث الدوليه الى هذه المراكز، ولكن الكل يعلم بان الاحتياج كبير في قطاع غزه وتحديدا في المناطق الشمالية واليوم تم التمكن من إيصال هذه القافلة، اضافة الى خمسة سيارات اسعاف.

وكانت قد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة اليوم السبت، عن مواجهة صعوبة في إدخال المساعدات إلى شمالي قطاع غزة بسبب تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن 80% من آلية الإنقاذ متوقفة لعدم توفر الوقود، مؤكدا على الحاجة لمضاعفة المساعدات للقطاع عبر توفير ممر إنساني على مدار الساعة وتعزيز الكوادر الطبية بالكوادر والمستلزمات مما يتطلب تعاون أممي.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة عند الساعة السابعة من صباح الجمعة بتوقيت فلسطين، حيز التنفيذ، حيث تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة، وذلك بعد 48 يوما من الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وحول تمديد الهدنة التي دخلت خيز التنفيذ الجمعة قالت الجمعية: " نناشد لأجل منح القطاع الصحي مزيدا من الوقت ووقف إطلاق النار لمساعدة المصابين والجرحى".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم السبت ، أنه تم إخلاء المستشفى الإندونيسي بالكامل، كما يتم العمل على إخلاء باقي الجرحى من مجمع الشفاء الطبي، وذلك في ثاني أيام الهدنة التي توصلت إليها حركة المقاومة حماس مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية.

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