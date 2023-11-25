كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات الهدنة وحالة الدمار في خان يونس

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى قيام الناس بالعودة لتفقد منازلهم مستغلين فتره الهدنة، حيث أن 90% منهم لم يجدوا منازلهم مشيرا الى الكثير من الدمار في المنطقة وهنالك مربعات كاملة سكنيه كانت قد مسحت من على وجه الارض باكملها بفعل الطيران الحربي الاسرائيلي والقنابل الامريكية والاحزمة النارية المستمرة التي كانت قد اطلقت واستهدفت هذه المنازل خلال الخمسين يوما الماضية.

وفيما يتعلق بالهدنة، أوضح مراسلنا إلى أن الشعب الفلسطيني اليوم يتنفس الصعداء ويشعر بالامان للمرة الاولى في فترة الهدنه وبعدم وجود طيران وقذائف واستهداف وسفك للدماء وقتل للاطفال لاول مره منذ 50 يوما، لذلك يطالب تمديد هذه الهدنة وهنالك معلومات تشير بايجابية الحوارات بين ثلاثة اطراف ((مصر و"اسرائيل" والراعي الرئيسي لهذه الهدنة وهي دولة قطر)).

وبين مراسلنا وجود اجواء ايجابية من أجل تمديد فترة الهدنة من اربعة ايام الى ستة ايام ولكن سيتم التاكد من ذلك بعد انتهاء فترة الهدنة المتفق عليها وهي 4 ايام ويكون بموجبها أن تطلق المقاومة الفلسطينية سراح عشرات المستوطنين المسجونين لديها سواء كانت جنسيتهم مصرية او لم تكن وجميعهم من المدنيين مقابل اطلاق سراح الاحتلال الاسرائيلي للعشرات من الاسرى داخل السجون الاسرائيلية وهم من ضمن الاسيرات والاسرى تحت السن 18 وحتى هذه اللحظه القصف متوقف لفترة مؤقتة.

وكانت قد أفرجت "حماس"، أمس الجمعة، عن 13 أسيرا إسرائيليا بينهم 9 نساء و4 أطفال، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 39 أسيرا فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين بينهم 24 امرأة و15 طفلا، إذ ينص اتفاق تبادل الأسرى على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح كل رهينة إسرائيلية.

وفي إطار الهدنة المؤقتة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، والتي تم التوصل إليها بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، من المقرر اليوم السبت إطلاق سراح 42 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلي و14 أسيرا إسرائيليا لدى حماس، وهو اتفاق حمل بعض الهدوء الهش لسكان غزة بعد سبعة أسابيع من الحرب المُدمّرة للقطاع المُحاصر.

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