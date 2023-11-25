كاميرا العالم ترصد آخر تطورات الإعتداءات الاسرائيلية في جنين

العالم – خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى استشهاد الطبيب الفلسطيني وإصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، كان خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، في بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين خلال اقتحام البلدة.

ولفتت مراسلتنا إلى قيام قوات الاحتلال صباح اليوم باقتحام بلدة قباطية واعتقلت شابا بعد محاصرة منزله ما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن إصابة أبو الرب بالرصاص الحي في منطقة القلب والبطن، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم، وشاب آخر في منطقة الفخذ. وباستشهاد الشاب شامخ عبد الرب ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية الى 231 شهيدا وأكثر من 3000 إصابة منذ بدء عملية طوفان الاقصى بالاضافه الى آلاف الاصابات وبلغ عدد المعتقلين حتى الان 17 معتقلا في انحاء الضفة الغربية كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم عسكر في مدينة نابلس وعقبة جبر في أريحا وبلده الظاهريه في الخليل والان قوات الاحتلال الاسرائيلي متواجده في بلده عرابة جنوب جنين المحتلة وحاليا تدور مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

وكان قد أعلن الدكتور فواز حماد مدير مشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي عن استشهاد الدكتور شامخ كمال ابو الرب (٢٥ عاما) من بلدة قباطية اثر اصابته بعيار ناري في القلب كما اصيب شقيقه بعيار ناري في الفخذ وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم لبلدة قباطية..يذكر ان الشهيد هو نجل القائم باعمال محافظ جنين كمال ابو الرب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...